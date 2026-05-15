Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе Ирана

США и Китай на встрече в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие — никогда и ни при каких условиях. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в X.
Эта договоренность стала одной из ключевых по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщает Белый дом.
Отдельно лидеры двух стран согласились, что Ормузский пролив — стратегический морской путь — должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.
Си Цзиньпин также выразил позицию Пекина по проливу:
— против его милитаризации;
— против любых попыток ввести плату за проход через него.
Еще один момент из переговоров — Си Цзиньпин заявил об интересе к увеличению закупок американской нефти. Таким образом Пекин хочет уменьшить собственную зависимость от поставок через Ормузский пролив.
Встреча состоялась в рамках визита Дональда Трампа в Китай — первого за последние девять лет. Переговоры прошли в Большом зале народного собрания в Пекине 14 мая.
Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.
