Во Львове трое строителей упали с 15-го этажа и погибли

Во Львове во время ремонта фасада дома погибли трое работников, предварительно двое из них граждане Турции. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 14 мая.

По предварительным данным, на ул. Очеретяной во время выполнения работ по ремонту фасада дома на уровне 15 этажа оборвалась строительная люлька. В результате падения погибли трое работников, предварительно, двое из них — граждане Турции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей.

