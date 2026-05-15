МВФ готовит пересмотр программы для Украины

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели прибудет в Украину для первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на 8,1 млрд долларов, утвержденной в конце февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джулия Козак, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, во время миссии представители фонда обсудят с украинской властью выполнение обязательств в рамках программы реформ, в частности двух пунктов, связанных с налогом на добавленную стоимость.

В рамках новой программы Украина взяла на себя обязательства до конца марта принять закон о введении НДС для ФЛП-упрощенцев, а также для импортных посылок стоимостью до 150 долларов.

В то же время, по словам украинских чиновников, в середине апреля с МВФ удалось договориться о переносе первого требования на год. Законопроект по налогообложению посылок Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, однако его рассмотрение во втором чтении затягивается.

Козак подчеркнула, что новая программа реформ была согласована в рамках курса Украины на вступление в Европейский Союз. По ее словам, она должна обеспечить как поступление внешней финансовой помощи, так и увеличение внутренних бюджетных ресурсов для покрытия значительных потребностей страны.

В МВФ также поддерживают намерения власти Украины расширить налоговую базу, в том числе путем сокращения теневого сектора экономики. По оценкам фонда, сейчас неформальный сектор составляет около 45% ВВП Украины.

Вопросы детенизации экономики и дополнительных мер по мобилизации доходов также станут частью будущих переговоров миссии МВФ с украинской властью.

