МВФ готовит пересмотр программы для Украины

МВФ готовит пересмотр программы для Украины

Александр Панько
15.05.26 11:19
МВФ готовит пересмотр программы для Украины

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели прибудет в Украину для первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на 8,1 млрд долларов, утвержденной в конце февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джулия Козак, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, во время миссии представители фонда обсудят с украинской властью выполнение обязательств в рамках программы реформ, в частности двух пунктов, связанных с налогом на добавленную стоимость.

В рамках новой программы Украина взяла на себя обязательства до конца марта принять закон о введении НДС для ФЛП-упрощенцев, а также для импортных посылок стоимостью до 150 долларов.

В то же время, по словам украинских чиновников, в середине апреля с МВФ удалось договориться о переносе первого требования на год. Законопроект по налогообложению посылок Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, однако его рассмотрение во втором чтении затягивается.

Козак подчеркнула, что новая программа реформ была согласована в рамках курса Украины на вступление в Европейский Союз. По ее словам, она должна обеспечить как поступление внешней финансовой помощи, так и увеличение внутренних бюджетных ресурсов для покрытия значительных потребностей страны.

В МВФ также поддерживают намерения власти Украины расширить налоговую базу, в том числе путем сокращения теневого сектора экономики. По оценкам фонда, сейчас неформальный сектор составляет около 45% ВВП Украины.

Вопросы детенизации экономики и дополнительных мер по мобилизации доходов также станут частью будущих переговоров миссии МВФ с украинской властью.

Напомним, ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов.

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

