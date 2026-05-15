У Трампа отреагировали на слова Си Цзиньпина о риске конфликта из-за Тайваня

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Соединенных Штатов по вопросу Тайваня остается неизменной, несмотря на предупреждение лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает Sky News.

Журналист спросил Рубио о словах Си Цзиньпина, который во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине назвал Тайвань «самым важным» вопросом в отношениях между США и Китаем.

«Они, безусловно, так думают, и они всегда поднимают этот вопрос, и мы понимаем, что они его поднимают. С нашей точки зрения, любое вынужденное изменение статус-кво будет плохим для обеих стран», — сказал госсекретарь.

Комментируя предупреждение китайского лидера о том, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к «столкновению» или даже «конфликту», Рубио подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась.

«Политика США по вопросу Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня», — заявил он.

По словам Рубио, эта позиция сохранялась при президентах США из разных политических партий.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Дональда Трампа во время встречи в Пекине: если Вашингтон неправильно решит тайваньский вопрос, между странами могут возникнуть конфликты.