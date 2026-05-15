Новости > ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов

ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов

Агата Кловская
15.05.26 10:11
Европейский союз завершает подготовку масштабного пакета поддержки, направленного на укрепление беспилотного флота Украины. Его стоимость составит 6 миллиардов евро. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, решение о выделении средств принимается на фоне усиления российского террора. В частности, она вспомнила последнюю массированную атаку беспилотников на украинские города.

«Прошлой ночью Россия начала одну из своих самых длинных и безжалостных атак беспилотников на Украину. Еще одна ночь смертей и разрушений», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что пока Кремль игнорирует дипломатические усилия, ЕС будет продолжать усиливать оборонные способности Украины и давить на экономику агрессора.

«Мы завершаем пакет поддержки беспилотников на сумму 6 миллиардов евро. И мы продолжаем давить на военную экономику России с помощью все более жестких санкций», — заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро на дроны Украина получит уже в текущем квартале.

Тэги: Украина, помощь, Урсула фон дер Ляйен

