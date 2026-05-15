ТОП-ТЕМЫ:
Си Цзиньпин может закончить войну в Украине одним звонком, — Грэм

Агата Кловская
15.05.26 09:54
316
Лидер Китая Си Цзиньпин способен прекратить войны в Украине и Иране одним телефонным звонком благодаря тому, что он остается главным покупателем российской нефти и газа. Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News.

Он отметил, что Китай пока остается главным покупателем российской нефти и газа, что позволяет поддерживать режим диктатора Владимира Путина. Кроме того, Грэм отметил, что Пекин выкупает 90% иранской нефти.

По словам сенатора, если бы КНР прекратила эти закупки, Иран «вылетел бы из бизнеса». Именно поэтому Пекин имеет возможность завершить оба конфликта, если изъявит такое желание.

«И мое послание президенту Трампу (президент США Дональд Трамп) — мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит это делать, при этом не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы сделаем огромную ошибку», — подчеркнул Грэм.

Сенатор рассказал, что подготовил законопроект, который позволит ввести тарифы против Китая за покупку российской нефти и газа.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая впервые за девять лет. Вместе с президентом США в Пекин прибыла большая бизнес-делегация, в которую вошли руководители Apple, Nvidia и Tesla.

МИД Китая официально сообщил, что визит Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая.

Тэги: Си Цзиньпин, война в Украине, Линдси Грэм

