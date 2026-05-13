Путин вернулся к ядерному запугиванию и вспомнил про «Орешник»

Российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерной риторике и заявил об усилении стратегических сил РФ. Об этом Путин заявил во время совещания с военнослужащими ВС РФ.

Во время выступления глава Кремля заявил, что Россия была вынуждена «задуматься над обеспечением стратегической безопасности» после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Путин также упомянул о ракетном комплексе «Орешник» и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Отдельно диктатор поздравил российских военных с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты «Сармат».

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ, первый полк с комплексами «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство уже до конца этого года.

Путин утверждает, что дальность действия ракеты может превышать 35 тысяч километров.

В Кремле также заявили, что «Сармат» должен заменить советский комплекс «Воевода» и якобы значительно превосходит его по боевым характеристикам.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО.

Аналитики считают, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.

