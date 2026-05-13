В России возник дефицит бензина после ударов по НПЗ

В России на фоне мощных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы возник дефицит бензина. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, которые приводит российское издание Коммерсант.

Так, по данным СМИ, в ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тыс. тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажа АИ-92 сократилась на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, а АИ-95 — выросла на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по АИ-92 составил 23,46 тыс. тонн, тогда как по АИ-95 — 26,34 тыс. тонн.

По словам источника в отрасли, накануне сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения марки АИ-95. Он отметил, что летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на АИ-92, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95 бензин.

Собеседник издания подтвердил, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В этой ситуации, отметил он, нефтяные компании прежде всего направляют ресурс на обеспечение собственных сбытовых структур. При этом ремонты НПЗ могут длиться более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на две-четыре недели. По словам источника, подобная ситуация не позволяет участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооружённые силы применили «дальнобойные санкции» по нефтяному объекту в российском Ярославле.