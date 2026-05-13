США регулярно проводят переговоры с Данией по расширению своего военного присутствия в Гренландии, причем переговоры между обеими сторонами прогрессируют в последние месяцы, сообщает ВВС.

По словам нескольких осведомленных чиновников, американские представители хотят открыть три новые военные базы в Гренландии. Белый дом подтвердил, что администрация Трампа ведет переговоры на высоком уровне с Гренландией и Данией, но отказался комментировать детали переговоров.

При этом один чиновник Белого дома рассказал СМИ, что администрация очень оптимистично настроена и что переговоры идут в правильном направлении.

Дания ранее выражала готовность обсудить дополнительные американские военные базы в Гренландии, а ее Министерство иностранных дел подтвердило, что переговоры со США происходят.

По данным одного источника, официальные лица США предложили соглашение, согласно которому три новые военные базы будут официально определены как суверенная территория США.

