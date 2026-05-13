В Днепре мужчина умер во время прохождения ВВК

В Днепре умер военнообязанный мужчина, которого остановили для проверки военно-учетных документов. В ТЦК назначили служебное расследование. Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП в Facebook.

По информации областного ТЦК, инцидент произошел 5 мая.

Во время проверки военно-учетных документов группа оповещения в составе военнослужащих РТЦК и СП и представителя Нацполиции остановила военнообязанного.

В центре комплектования утверждают, что остановленный гражданин был нарушителем воинского учета и подлежал призыву на военную службу.

«Во время прохождения ВВК военнообязанному гражданину стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть», — говорится в сообщении.

Сейчас назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

В ТЦК добавили, что руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствует следствию.

Напомним, в Черкассах мужчина умер во время прохождения медкомиссии в ТЦК.