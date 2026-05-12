Китай увидел уязвимые места США в Иране, — Politico

Китай увидел уязвимые места США в Иране, — Politico

Александр Панько
11.05.26 14:41
Соединенные Штаты демонстрируют собственные слабые места в конфликте с Тегераном и это дает Китаю уникальную возможность подготовиться к возможному столкновению с американской армией. Пекин наблюдает, как Вашингтон попал в ловушку в Ормузе. Об этом сообщает Politico.

Китайские военные заметили изменение приоритетов Пентагона — сдерживание Пекина больше не является главной целью в документах ведомства. Это опасный сигнал, ведь уже 13 мая Трамп должен встретиться с Си Цзиньпином и Пекин будет иметь на этих переговорах все преимущества, отмечается в материале.

«Китайцы имели бы полное право сказать: «Что у вас осталось для построения сдерживания?» — сказал бывший чиновник обороны. — «Чтобы грандиозная сделка сработала, нужно иметь силу, чтобы ее поддержать. В этом вопросе нельзя блефовать».

Китай изучает, как американские командиры планируют операции. Их интересует все: темпы ракетных ударов, логистика, методы сбора разведывательных данных американцами и тому подобное.

«Китайские военные чрезвычайно внимательно изучают наши операции против Ирана, чтобы выявить уязвимости, которые они могут использовать в конфликте с Соединенными Штатами», — сказал представитель оборонного ведомства на условиях анонимности.

Пентагон до сих пор показывает хорошие результаты в отдельных боях. Однако общая стратегия страдает. Китай хочет понять, это вина только действующей администрации или более широкий кризис американского способа ведения войны.

Иран показал эффективность дешевых технологий. Тегеран научился пробивать ПВО массовыми атаками дронов-камикадзе. А Китай может пойти значительно дальше, ведь его возможности гораздо больше.

Бекка Вассер, эксперт по оборонной стратегии, считает, что Китай использует свой гигантский ракетный арсенал. Пекину даже не нужны беспилотники. Они могут просто засыпать радары ракетами.

«Им не нужно использовать дроны, чтобы запутать радары противовоздушной обороны и перегрузить системы таким же образом», — говорит она.

У Пекина тоже есть проблемы. Китайская армия не имеет боевого опыта с 1979 года после войны во Вьетнаме. Кроме того, Си Цзиньпин проводит масштабные чистки: с 2022 года должностей лишились более 100 высокопоставленных офицеров.

Несмотря на это, Китай десятилетиями изучал США и знает, как американцы проектируют силу. Пекин исследует зависимость США от топливозаправщиков и военных баз. Китайские генералы понимают принципы авиаударов и кибервойн: для них война в Иране — это бесплатный учебный полигон.

Главная тревога Пентагона — пустые склады, потому что США тратят дорогие ракеты Tomahawk и системы Patriot на иранском направлении. Это огромные ресурсы, ведь каждая такая ракета — это минус одна единица оружия для защиты Тайваня.

«Они знают, что каждая ракета, которая используется в Иране, — это ракета, которую нельзя использовать для сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул бывший чиновник. Пекин просто ждет, пока запасы США иссякнут.

Напомним, Трамп отрицает, что война с Ираном закончена.

Тэги: США, Китай, Иран

