В Одесской области порезали сотрудников ТЦК: они в тяжелом состоянии

В селе Байбузовка Подольского района на Одесщине мужчина с ножом ранил работников ТЦК, которые хотели его мобилизовать. Военных госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Работники ТЦК совместно с представителями Нацполиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов. По результатам проверки установлено, что лицо находится в розыске.

«Во время сопровождения правонарушителя в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов, гражданин совершил вооружённое нападение на личный состав группы оповещения», — говорится в сообщении военкомата.

Отмечается, что мужчина нанес «многочисленные ножевые ранения» двум военнослужащим ТЦК. В настоящее время обоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

По данному факту полиция начала неотложные следственные действия. Что сейчас с нападавшим, пока не сообщается.

Напомним, на Ровенщине мужчина из автомата расстрелял сотрудников ТЦК и полицейского.