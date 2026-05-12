56% опрошенных граждан страны-агрессора России хотели бы, чтобы на российский рынок вернулись иностранные компании. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) Украины со ссылкой на данные исследования ассоциации «группа 7/89».

Как указали в СВР, Россия всё ощутимее сталкивается с последствиями собственной геополитической изоляции, которая наступила после начала полномасштабной войны против Украины.

«То, что ещё несколько лет назад казалось стабильным рынком с широким выбором международных брендов, сегодня превратилось в пространство вынужденных заменителей, параллельного импорта и роста цен», — говорится в сообщении.

Особенно этого желает молодёжь — среди опрошенных людей 18–29 лет таких 84%. У старшего поколения интерес к возвращению иностранных компаний ниже.

В то же время в крупных городах спрос на возвращение глобального бизнеса значительно выше, чем в малых населённых пунктах.

Самым болезненным изоляция ударила по технологическому и промышленному секторам РФ. После ухода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции, объясняет СВР. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения.

«В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов», — указали в украинской разведке.

Не менее показательной, как отметили в СВР, является ситуация с товарами повседневного спроса. Продукты питания, косметика, бытовая техника значительно подорожали из-за параллельного импорта и логистических осложнений. Часть россиян прямо признаёт, что в России всё же «аналогов нет».

Напомним, в РФ рекордно выросло количество россиян, стремящихся эмигрировать.