Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к реальным встречам. Украина давно подготовилась к переговорам для завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинская сторона уже длительное время готова к проведению встреч. Сейчас необходимо определить конкретный формат для диалога.

«Немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну, надежно гарантировать безопасность», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью таких переговоров должно быть не только прекращение боевых действий, но и создание надежных гарантий безопасности для Украины.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Владимиром Зеленским на территории третьего государства. Главным условием для такой встречи Кремль назвал подписание финального договора между странами.

Напомним, Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский должен сам позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах по завершению войны.