Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, — СМИ

Агата Кловская
11.05.26 11:28
665
Вакцины и лекарства против хантавируса, вспышку которого зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, до сих пор находятся на стадии разработки. Исследования годами сталкиваются с нехваткой финансирования. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в настоящее время не существует утвержденного лечения хантавируса, а также нет широко доступных вакцин против этого заболевания.

Из-за этого врачи не имели эффективных инструментов помощи, когда пассажиры лайнера начали болеть посреди Атлантического океана.

Исследователь инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами заявила, что ситуация стала «сигналом тревоги», так как медицинская система фактически не имеет готовых решений для борьбы с вирусом.

Это, как сообщается, связано с нехваткой финансирования, поскольку вирус редко поражает людей. Некоторые научные группы уже «десятилетиями» работают над разработкой методов лечения и вакцин против хантавируса.

По словам медиков, если бы борьба с вирусом стала приоритетной, то «лечение можно было бы найти гораздо быстрее».

По данным издания, существует два основных типа хантавирусов: «вирусы Старого Света, которые циркулируют преимущественно в Азии и Европе, и вирусы Нового Света, которые встречаются в Америке». Вспышку на круизном лайнере связывают с вирусом Нового Света, известным как вирус Анд.

По словам врачей, существуют вакцины, которые действуют против некоторых вирусов Старого Света, но их эффективность умеренная. Также нет лицензированных вакцин против хантавируса Нового Света.

В настоящее время ученые проводят исследования на хомяках, чтобы изобрести действенную вакцину. Однако ученым, как утверждает издание, не хватает реальных заражений хантавирусом крупных животных, а случаи заболевания у людей, мол, «довольно редкие, что осложняет проведение испытаний».

Напомним, первый карантин из-за хантавируса зафиксировали в Польше.

Тэги: вакцина, хантавирус

