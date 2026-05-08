Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ЕС готовит собственные переговоры с Россией из-за разочарования действиями Трампа, — FT

ЕС готовит собственные переговоры с Россией из-за разочарования действиями Трампа, — FT

Александр Панько
08.05.26 14:37
142
ЕС готовит собственные переговоры с Россией из-за разочарования действиями Трампа, — FT

Европейский Союз рассматривает возможность налаживания прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США. Об этом заявил президент Европейского совета Антонио Кошта, сообщает Financial Times.

По словам Антонио Кошты, ЕС имеет потенциал для самостоятельных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Европейские столицы разочарованы переговорами о прекращении войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что блок получил поддержку президента Украины Владимира Зеленского для подготовки «положительного вклада» в переговорный процесс.

Сейчас Кошта проводит консультации с лидерами всех 27 стран ЕС, чтобы определить формат взаимодействия с Россией. Главной целью является недопущение ситуации, при которой Европу заставят принять мирное соглашение без ее участия и согласия.

Несмотря на готовность Брюсселя, в ЕС признают отсутствие сигналов со стороны Москвы о желании вести конструктивный диалог с представителями блока.

Кошта отметил, что пока Россия не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах.

Внутри самого Евросоюза также нет единого мнения. Хотя некоторые лидеры поддерживают создание канала связи с Кремлем, блок пока не определился, кто именно должен выступать от имени всех европейцев и каким должно быть конкретное предложение Путину.

Параллельно с инициативами ЕС, Украина пытается восстановить дипломатический процесс через США. Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Вашингтон для встреч со специальными посланниками Дональда Трампа.

«Мы работаем над тем, чтобы это способствовало приближению достойного мира и обеспечению безопасности», — заявил Владимир Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что российская сторона до сих пор не занимает конструктивного подхода, а выдвинутые Путиным предпосылки, в частности вывод украинских войск с Донбасса, остаются неприемлемыми для Киева.

Напомним, Россия отказалась от новых трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Тэги: Евросоюз, Россия, переговоры

Комментарии

Статьи

08.05.26 15:30

Как нам обустроить Кубок Украины по футболу?

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.26 16:42

Таяние Гренландии ускорилось в шесть раз, — ученые

08.05.26 16:11

В Кремле двояко высказались о диалоге с Европой

08.05.26 15:41

Обновленная версия нацизма имеет маркировку: «сделано в России», — Зеленский

08.05.26 15:07

Индию потрясло жуткое преступление

08.05.26 14:57

В Киеве мужчина выпал с 11-го этажа – выжить не удалось

08.05.26 14:43

Украинцам рассказали, какая погода ожидает их 9 мая

08.05.26 13:52

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%

08.05.26 13:28

ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева

08.05.26 12:44

Трамп дал ЕС время на выполнение торгового соглашения с США

08.05.26 15:41

Обновленная версия нацизма имеет маркировку: «сделано в России», — Зеленский

08.05.26 12:27

У Путина ищут «образ победы», чтобы «продать» россиянам мир с Украиной, — СМИ

08.05.26 11:48

В зоне отчуждения бушует масштабный пожар в лесу. Огонь быстро распространяется

08.05.26 09:54

Россия отказалась от новых трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ

07.05.26 12:50

В России массово отменяют парады на 9 мая

07.05.26 09:27

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

07.05.26 09:09

США и Иран готовят важный меморандум, — СМИ

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 10:26

Россия нарушила режим «тишины», атаковав сразу несколько украинских городов

06.05.26 09:36

В ОП сделали важное заявление насчет перемирия

02.05.26 14:51

Стубб обещает давить на Трампа ради помощи Украине

02.05.26 14:30

В начале рабочей недели существенно потеплеет, но есть нюансы

02.05.26 14:40

США выведут часть своих солдат из Германии – названа причина

04.05.26 15:45

Десятки тысяч дальнобойщиков в США остались без работы

05.05.26 16:37

Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

04.05.26 16:08

На шоу в Колумбии машина влетела в толпу зрителей – есть жертвы

04.05.26 15:09

Зеленский высказался по поводу перспектив мирных переговоров

06.05.26 12:17

США одобрили продажу Украине «умных» авиабомб

06.05.26 13:18

В Одессе совершено нападение на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных

06.05.26 16:39

В ОП рассказали, сколько РФ должна заплатить Украине за разрушение Каховской ГЭС

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди