Европейский Союз рассматривает возможность налаживания прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США. Об этом заявил президент Европейского совета Антонио Кошта, сообщает Financial Times.

По словам Антонио Кошты, ЕС имеет потенциал для самостоятельных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Европейские столицы разочарованы переговорами о прекращении войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что блок получил поддержку президента Украины Владимира Зеленского для подготовки «положительного вклада» в переговорный процесс.

Сейчас Кошта проводит консультации с лидерами всех 27 стран ЕС, чтобы определить формат взаимодействия с Россией. Главной целью является недопущение ситуации, при которой Европу заставят принять мирное соглашение без ее участия и согласия.

Несмотря на готовность Брюсселя, в ЕС признают отсутствие сигналов со стороны Москвы о желании вести конструктивный диалог с представителями блока.

Кошта отметил, что пока Россия не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах.

Внутри самого Евросоюза также нет единого мнения. Хотя некоторые лидеры поддерживают создание канала связи с Кремлем, блок пока не определился, кто именно должен выступать от имени всех европейцев и каким должно быть конкретное предложение Путину.

Параллельно с инициативами ЕС, Украина пытается восстановить дипломатический процесс через США. Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Вашингтон для встреч со специальными посланниками Дональда Трампа.

«Мы работаем над тем, чтобы это способствовало приближению достойного мира и обеспечению безопасности», — заявил Владимир Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что российская сторона до сих пор не занимает конструктивного подхода, а выдвинутые Путиным предпосылки, в частности вывод украинских войск с Донбасса, остаются неприемлемыми для Киева.

Напомним, Россия отказалась от новых трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.