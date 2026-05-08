Годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%

Потребительские цены в Украине в апреле выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция ускорилась до 8,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что базовая инфляция в апреле 2026 года по сравнению с мартом составила 0,9%, с апрелем 2025 года — 7,6%.

На потребительском рынке в прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%.

Больше всего (на 16,7%) подорожали продукты переработки зерновых. На 3,6 −1,5% выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рис.

В то же время на 3,4% подешевели яйца, на 1,5- 0,5% снизились цены на масло, сыры, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Цены на транспорт выросли на 4,7% главным образом из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 7,9% и проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,5% и 4,4% соответственно. В годовом измерении рост цен на транспорт составил 19,1%, а топлива — 36,1%.

Напомним, национальный банк Украины ухудшил прогнозы по уровню инфляции и росту ВВП. НБУ оценил рост реального ВВП в первом квартале на уровне 0,2%, тогда как еще в январе ожидал его на уровне 2,4%.