Трамп дал ЕС время на выполнение торгового соглашения с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предоставляет Европейскому Союзу дедлайн до 4 июля для выполнения условий торгового соглашения, предусматривающего отмену пошлин на американские товары. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Было обещано, что ЕС выполнит свою часть соглашения и в соответствии с соглашением снизит пошлины до нуля! Я согласился дать им время до 250-летия нашей страны (День независимости США, который ежегодно отмечают 4 июля), иначе, к сожалению, пошлины для них сразу вырастут до гораздо более высокого уровня», — заявил глава США.

Трамп также сообщил, что у него состоялся «прекрасный разговор» с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, стороны пришли к общему мнению о необходимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия, подчеркивая, что режим, который «убивает собственный народ», не имеет права контролировать такое оружие.

