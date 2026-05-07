Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Нефтяные «сверхдоходы» РФ оказались в 10 раз меньше ожидаемых

Нефтяные «сверхдоходы» РФ оказались в 10 раз меньше ожидаемых

Александр Панько
07.05.26 11:24
48
Нефтяные «сверхдоходы» РФ оказались в 10 раз меньше ожидаемых

Нефтегазовые доходы российского бюджета оказались намного меньше, чем можно было ожидать при выросших ценах на нефть. В апреле они составили 855,6 млрд руб. Это всего на 21 млрд руб. выше базового уровня, который он рассчитывает, исходя из заложенной в бюджет цены $59 за баррель. Такие данные вытекают из отчёта Минфина РФ, передаёт The Moscow Times.

Такой же была цена в марте 2025 г., на основе которой вычислялись налоги за апрель прошлого года. Тогда нефтегазовые доходы были на 230 млрд руб., или на 26,9% больше, чем сейчас, хотя в этом апреле налоговая цена российской нефти была $77 за баррель. А по итогам четырёх месяцев в бюджет поступило 2,3 трлн руб. от нефти и газа, что на 38,3% меньше, чем годом ранее. Бюджет пока собрал лишь четверть от годового плана — 8,92 трлн руб.

По сравнению с мартом нефтегазовые доходы увеличились на 40%. Однако заявленные в апреле 21 млрд руб. дополнительных поступлений оказались «значительно ниже прогнозов» (200-250 млрд руб.), отмечает экономист Дмитрий Польовой.

Бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко ожидал «военную премию» в нефтегазовых доходах апреля в 220 млрд руб.

Отмечается, что слабый результат связан прежде всего с компенсациями, выросшими, нефтяным компаниям за поддержку низких цен на топливо (демпферный механизм). Бюджет выплачивает нефтяным компаниям часть разницы между внутренними и внешними ценами, в апреле вышло 207,5 млрд руб., а в марте было 15 млрд. Экономист Егор Сусин объясняет апрельский результат большими компенсациями по демпферу.

Как сообщается, практически полное отсутствие нефтегазовых сверхдоходов в апреле привело к тому, что покупки валюты для наполнения ФНБ, которые возобновляет Минфин, окажутся в несколько раз меньше ожидаемых. Опрошенные агентством Reuters аналитики оценивали их в 340-455 млрд руб. ближайшего месяца, однако Минфин сообщил, что они составят 110,3 млрд, или 5,8 млрд руб. в день. С учётом ежедневных продаж Центробанка на 4,6 млрд руб. в день общий размер дневных покупок составит 1,2 миллиарда. Аналитики ВТБ оценивали эти покупки минимум в 10 млрд руб., а главный экономист Т-инвестиций София Донец — в 14-19 млрд. Покупки будут «существенно ниже, чем ожидалось», констатирует Сусин. По его оценке, при таких объёмах операций «курс скорее должен быть ближе к 75 руб./$». «Меньше покупки — крепче рубль», — делает вывод Польовой.

Самый крепкий рубль сокращает поступления в бюджет от нефти, ставки которых устанавливаются в долларах. За первый квартал (итоги апреля Минфин ещё не подвёл) дефицит бюджета составил 4,6 трлн руб., превысив план на весь год (3,8 трлн) из-за выросших расходов и недобора нефтегазовых доходов.

В мае нефтяные налоги будут уплачиваться, исходя из $94,9 за баррель — такова, по данным Минэкономразвития, была средняя цена российской нефти в апреле. Алексашенко ожидает «военную премию» в мае при текущем курсе рубля (75,5 руб./$) в 400 млрд руб., а Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка оценивал размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае в 400-500 млрд руб. (по цене Urals около $100 за баррель).

Напомним, переработка нефти в РФ упала до рекордного минимума.

Тэги: Россия, нефть, доходы

Комментарии

Статьи

04.05.26 17:50

Русины или «русские»?

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.26 10:51

В Кремле обостряется конфликт элит, — WP

07.05.26 10:25

Зеленский рассказал, как россияне грабят ВОТ

07.05.26 10:17

В ООН оценили потери среди гражданских украинцев с начала мая

07.05.26 09:43

В Киев пришло метеорологическое лето

07.05.26 09:27

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

07.05.26 09:09

США и Иран готовят важный меморандум, — СМИ

06.05.26 16:39

В ОП рассказали, сколько РФ должна заплатить Украине за разрушение Каховской ГЭС

06.05.26 15:40

Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

06.05.26 14:29

Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив

07.05.26 09:27

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

07.05.26 09:09

США и Иран готовят важный меморандум, — СМИ

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 10:26

Россия нарушила режим «тишины», атаковав сразу несколько украинских городов

06.05.26 09:36

В ОП сделали важное заявление насчет перемирия

06.05.26 09:27

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 6 мая

05.05.26 16:37

Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

05.05.26 15:26

Противостояние Трампа с Европой несет дополнительные риски для Украины, — Time

05.05.26 11:48

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

05.05.26 10:16

Украина объявляет режим тишины с 6 мая, — Зеленский

30.04.26 16:59

Путин сделал странное заявление о России

01.05.26 09:13

На Львовщине автокран врезался в поезд. Погиб машинист

01.05.26 16:59

На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

01.05.26 16:28

У Бритни Спирс возникли новые проблемы с законом

02.05.26 14:51

Стубб обещает давить на Трампа ради помощи Украине

01.05.26 15:36

Российские толстосумы продолжают жировать во время войны

02.05.26 14:30

В начале рабочей недели существенно потеплеет, но есть нюансы

01.05.26 16:14

Трамп задумался о бронежилете

01.05.26 13:37

Президент Эстонии посмеялся над Путиным

30.04.26 16:06

Каллас жестко высказалась о будущих отношениях с Россией

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди