Нефтяные «сверхдоходы» РФ оказались в 10 раз меньше ожидаемых

Нефтегазовые доходы российского бюджета оказались намного меньше, чем можно было ожидать при выросших ценах на нефть. В апреле они составили 855,6 млрд руб. Это всего на 21 млрд руб. выше базового уровня, который он рассчитывает, исходя из заложенной в бюджет цены $59 за баррель. Такие данные вытекают из отчёта Минфина РФ, передаёт The Moscow Times.

Такой же была цена в марте 2025 г., на основе которой вычислялись налоги за апрель прошлого года. Тогда нефтегазовые доходы были на 230 млрд руб., или на 26,9% больше, чем сейчас, хотя в этом апреле налоговая цена российской нефти была $77 за баррель. А по итогам четырёх месяцев в бюджет поступило 2,3 трлн руб. от нефти и газа, что на 38,3% меньше, чем годом ранее. Бюджет пока собрал лишь четверть от годового плана — 8,92 трлн руб.

По сравнению с мартом нефтегазовые доходы увеличились на 40%. Однако заявленные в апреле 21 млрд руб. дополнительных поступлений оказались «значительно ниже прогнозов» (200-250 млрд руб.), отмечает экономист Дмитрий Польовой.

Бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко ожидал «военную премию» в нефтегазовых доходах апреля в 220 млрд руб.

Отмечается, что слабый результат связан прежде всего с компенсациями, выросшими, нефтяным компаниям за поддержку низких цен на топливо (демпферный механизм). Бюджет выплачивает нефтяным компаниям часть разницы между внутренними и внешними ценами, в апреле вышло 207,5 млрд руб., а в марте было 15 млрд. Экономист Егор Сусин объясняет апрельский результат большими компенсациями по демпферу.

Как сообщается, практически полное отсутствие нефтегазовых сверхдоходов в апреле привело к тому, что покупки валюты для наполнения ФНБ, которые возобновляет Минфин, окажутся в несколько раз меньше ожидаемых. Опрошенные агентством Reuters аналитики оценивали их в 340-455 млрд руб. ближайшего месяца, однако Минфин сообщил, что они составят 110,3 млрд, или 5,8 млрд руб. в день. С учётом ежедневных продаж Центробанка на 4,6 млрд руб. в день общий размер дневных покупок составит 1,2 миллиарда. Аналитики ВТБ оценивали эти покупки минимум в 10 млрд руб., а главный экономист Т-инвестиций София Донец — в 14-19 млрд. Покупки будут «существенно ниже, чем ожидалось», констатирует Сусин. По его оценке, при таких объёмах операций «курс скорее должен быть ближе к 75 руб./$». «Меньше покупки — крепче рубль», — делает вывод Польовой.

Самый крепкий рубль сокращает поступления в бюджет от нефти, ставки которых устанавливаются в долларах. За первый квартал (итоги апреля Минфин ещё не подвёл) дефицит бюджета составил 4,6 трлн руб., превысив план на весь год (3,8 трлн) из-за выросших расходов и недобора нефтегазовых доходов.

В мае нефтяные налоги будут уплачиваться, исходя из $94,9 за баррель — такова, по данным Минэкономразвития, была средняя цена российской нефти в апреле. Алексашенко ожидает «военную премию» в мае при текущем курсе рубля (75,5 руб./$) в 400 млрд руб., а Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка оценивал размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае в 400-500 млрд руб. (по цене Urals около $100 за баррель).

