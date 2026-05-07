Ухудшение экономической ситуации, усиление репрессий и ограничение доступа к интернету вызвали заметный раскол во властных кругах РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Противостояние разворачивается между администрацией главы РФ, которую курирует Сергей Кириенко, и силовыми структурами, в частности ФСБ. Последние настаивают на более жестком контроле над интернетом, считая его инструментом для мобилизации оппозиции.

Бывший прокремлевский юрист Илья Ремесло, который ранее участвовал в дискредитации оппозиции, в марте призвал к отставке Путина, назвав его «военным преступником и вором». После этого его принудительно госпитализировали в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.

После освобождения он заявил, что останется в России и не прекратит публичную критику власти.

По оценкам собеседников издания и аналитиков, этот случай может свидетельствовать об усилении внутренних противоречий во властных кругах России на фоне войны против Украины, экономических проблем и усиления ограничений, в том числе в интернете.

Ремесло утверждает, что часть российской элиты недовольна ситуацией. В то же время противостояние обостряется между администрацией Путина и силовыми структурами, в частности ФСБ.

Бывший нефтяной магнат и оппозиционный деятель Михаил Ходорковский также считает, что освобождение Ремесло может свидетельствовать о поддержке со стороны отдельных групп во власти.

Источники отмечают, что масштабы внутреннего конфликта напоминают ситуацию 1996 года накануне переизбрания тогдашнего президента Бориса Ельцина. Тогда в окружении власти также существовали противоположные подходы к удержанию контроля.

Тем временем, социологические данные свидетельствуют о снижении уровня поддержки Путина. По информации российского центра ВЦИОМ, в конце апреля показатель опустился до 65,6% — минимума с начала полномасштабной войны против Украины.

Аналитики отмечают, что в России меняются общественные настроения: исчезает экономический оптимизм и растет осознание продолжительности войны. О нарастании внутреннего напряжения также говорят политологи, указывая на усиление конкуренции между элитами и риски потери контроля над ситуацией.

Критику власти все чаще озвучивают даже представители лояльного к Кремлю окружения. В частности, с резкими заявлениями недавно выступали блогер Илья Ремесло и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

