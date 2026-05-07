Зеленский рассказал, как россияне грабят ВОТ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Олега Иващенко относительно планов использования россиянами временно оккупированной территории (ВОТ) Украины. Об этом он сообщил в Телеграм в среду, 6 мая.

По его словам, на южных землях Украины, которые сейчас находятся под оккупацией, «Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса».

«Планируется проведение геологической разведки, быстрый добыча и вывоз ценных сырьевых ресурсов как минимум с 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркония, молибдена и графита. Оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу нынешнего урожая зерна. Готовимся противодействовать», — написал Зеленский.

Президент также получил новую информацию относительно внутренней российской оценки потерь от украинских дальнобойных санкций.

«Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это оказывает на состояние бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть», — отметил он.

Ранее стало известно, что Россия начала подготовку к массовой добыче меди и цинка на Луганщине. Российские геологи недавно завершили детальное исследование Нагольного кряжа в Ровеньковском районе.