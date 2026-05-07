В ООН оценили потери среди гражданских украинцев с начала мая

В ООН оценили потери среди гражданских украинцев с начала мая

Агата Кловская
07.05.26 10:17
Общее количество жертв среди гражданских лиц по всей Украине с 1 мая достигло как минимум 70 погибших и более 500 раненых. Только 5 мая в результате волны атак со стороны РФ погибло 28 человек и 194 получили ранения. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

«Особое беспокойство вызывают как масштабы жертв среди гражданских лиц, так и территория поражения всего за несколько дней. С 1 мая в 14 областях Украины, по сообщениям, погибло и получило ранения более 570 гражданских лиц», — отметила глава ММПЛУ Даниэль Бель.

По данным ММПЛУ, с 1 по 5 мая российские вооружённые силы нанесли многочисленные удары по разным городам Украины, что привело к значительным жертвам среди гражданских лиц. 5 мая авиабомбы попали в промышленный район Запорожья, в результате чего, по сообщениям, погибло как минимум 12 человек и 46 получили ранения. В тот же день авиабомбы поразили центральные районы Краматорска (Донецкая область), в результате чего, по сообщениям, погибло как минимум шестеро человек и 13 получили ранения. Серия ударов дальнобойными ракетами и беспилотниками, продолжающаяся с 1 мая, вызвала гибель и ранения гражданских лиц по всей Украине, в том числе на западе страны, в таких городах как Тернополь и Ровно, а также в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Одесской областях.

Отмечается, что некоторые из погибших и раненых во время повторных ударов по объектам, которые уже подвергались атакам ранее, были работниками экстренных служб и спасателями. В Полтавской области двое спасателей погибли, а другие получили ранения, когда второй удар был нанесён по газодобывающему объекту, который ранее подвергся удару в ночь с 4 на 5 мая. В Херсоне 3 мая медицинский персонал попал под атаку беспилотника малой дальности, когда прибыл для оказания медицинской помощи людям, пострадавшим от предыдущего удара беспилотника.

В ООН подчеркнули, что многие из этих атак произошли, когда оружие большой мощности поразило городские районы в дневное время, что, вероятно, привело к значительному количеству жертв.

«Многие из погибших и раненых гражданских лиц занимались обычными повседневными делами — ехали на работу, работали, делали покупки, гуляли или занимались ликвидацией последствий предыдущих ударов. В таких обстоятельствах ущерб, причинённый гражданскому населению, является предсказуемым», — отметила Бель.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара 5 мая выросло до 43 человек в Запорожье. Из них 18 сейчас находятся в больницах.

