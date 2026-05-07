В Киев пришло метеорологическое лето

В Киеве 4 мая зафиксировали устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0°С в сторону повышения, что знаменует начало метеорологического лета. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в среду, 6 мая.

Итак, метеорологическая весна, которая началась 23 февраля и длилась 70 дней, закончилась. Отмечается, что её продолжительность совпала с климатической нормой.

В сообщении отметили, что нынешнее метеорологическое лето пришло в столицу на неделю раньше среднегодовых показателей.

За 146 лет наблюдений в столице самое раннее метеорологическое лето начиналось 22 апреля 1996 года, а самое позднее — 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Как сообщил Украинский гидрометеорологический центр, начало мая в целом в Украине отметилось рекордным теплом.

В частности, ряд температурных рекордов зафиксировали 5 мая.

«Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты», — сообщили в УкрГМЦ.

Так, рекордные значения температуры воздуха во вторник наблюдались:

-во Львове — 27,4°C;

— в Тернополе — 27,8°C;

— в Ровно — 27,9°C;

— в Черновцах — 28,4°C;

— в Виннице — 29,4°C;

— в Ивано-Франковске — 30,2°C.

Напомним, в Киеве среднемесячная температура воздуха в марте составляла 6,7°C, что на 4,2°C выше климатической нормы.