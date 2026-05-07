Региональные

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

Агата Кловская
07.05.26 09:27
150
Венгрия вернула «Ощадбанку» захваченные деньги и золото. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду, 6 мая.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме», — написал он.

Глава государства поблагодарил Венгрию за «конструктив» и «цивилизованный шаг».

«Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей», — добавил Зеленский.

Напомним, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля «Ощадбанка», которые перевозили наличные и банковские металлы — 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Также было задержано семеро работников инкассации. Венгерские власти подозревали украинцев в «отмывании денег». Позже инкассаторов передали Украине.

Тогда в «Ощадбанке» заявили, что деньги и золото транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины.

