Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США и Иран готовят важный меморандум, — СМИ

США и Иран готовят важный меморандум, — СМИ

Автор: «Фраза»
07.05.26 09:09
149
США и Иран готовят важный меморандум, — СМИ

В Белом доме считают, что близки к заключению с Ираном меморандума о взаимопонимании. Документ призван положить конец вооружённому конфликту и заложить основу для более подробных переговоров по ядерной программе. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух других лиц, осведомлённых о ситуации.

По данным издания, речь идёт об одностраничном документе из 14 пунктов. Его содержание сейчас обсуждают спецпосланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также несколько представителей Ирана — непосредственно и через посредников.

Утверждается, что соглашение предусматривает введение Ираном моратория на обогащение урана, тогда как США согласятся снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств. При этом обе стороны снимут ограничения на судоходство в Ормузском проливе.

Многие условия будут зависеть от достижения окончательного соглашения, что оставляет возможность для возобновления конфликта, но источники отмечают, что стороны никогда ещё не были так близки к договорённости с начала конфликта.

Они действительно близки к подписанию одностраничного меморандума, подтвердил пакистанский посредник на переговорах. Мы завершим это очень скоро. Мы близки к этому, — сказал он.

В настоящее время США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым пунктам в ближайшие два дня, по данным Axios. На данный момент меморандум предусматривает объявление о завершении войны в регионе и начало 30-дневных переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и снятии санкций США. По словам двух источников, эти переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве.

В течение этого 30-дневного периода будут постепенно сняты иранские ограничения на судоходство и морская блокада со стороны США, сказал один из американских чиновников.

Ведутся активные переговоры о сроке моратория на обогащение урана: три источника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один считает возможным компромиссным вариантом 15 лет. После окончания этого срока Иран сможет обогащать уран до уровня лишь 3,67%.

Ранее Иран предлагал 5-летний мораторий, США настаивали на 20 годах.

Два источника также сообщили, что Тегеран согласится вывезти из страны свой высокообогащённый уран, от чего он до сих пор отказывался. США, в свою очередь, обязуются постепенно снимать санкции против Ирана и разблокировать его замороженные средства.

Напомним, Рубио заявил о завершении операции против Ирана.

Тэги: США, Иран, Меморандум

Комментарии

Статьи

04.05.26 17:50

Русины или «русские»?

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.26 11:24

Нефтяные «сверхдоходы» РФ оказались в 10 раз меньше ожидаемых

07.05.26 10:51

В Кремле обостряется конфликт элит, — WP

07.05.26 10:25

Зеленский рассказал, как россияне грабят ВОТ

07.05.26 10:17

В ООН оценили потери среди гражданских украинцев с начала мая

07.05.26 09:43

В Киев пришло метеорологическое лето

07.05.26 09:27

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

06.05.26 16:39

В ОП рассказали, сколько РФ должна заплатить Украине за разрушение Каховской ГЭС

06.05.26 15:40

Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

06.05.26 14:29

Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив

07.05.26 09:27

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 10:26

Россия нарушила режим «тишины», атаковав сразу несколько украинских городов

06.05.26 09:36

В ОП сделали важное заявление насчет перемирия

06.05.26 09:27

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 6 мая

05.05.26 16:37

Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

05.05.26 15:26

Противостояние Трампа с Европой несет дополнительные риски для Украины, — Time

05.05.26 11:48

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

05.05.26 10:16

Украина объявляет режим тишины с 6 мая, — Зеленский

05.05.26 09:17

РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева

30.04.26 16:59

Путин сделал странное заявление о России

01.05.26 09:13

На Львовщине автокран врезался в поезд. Погиб машинист

01.05.26 16:59

На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

01.05.26 16:28

У Бритни Спирс возникли новые проблемы с законом

02.05.26 14:51

Стубб обещает давить на Трампа ради помощи Украине

01.05.26 15:36

Российские толстосумы продолжают жировать во время войны

02.05.26 14:30

В начале рабочей недели существенно потеплеет, но есть нюансы

01.05.26 16:14

Трамп задумался о бронежилете

01.05.26 13:37

Президент Эстонии посмеялся над Путиным

30.04.26 16:06

Каллас жестко высказалась о будущих отношениях с Россией

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди