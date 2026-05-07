В Белом доме считают, что близки к заключению с Ираном меморандума о взаимопонимании. Документ призван положить конец вооружённому конфликту и заложить основу для более подробных переговоров по ядерной программе. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух других лиц, осведомлённых о ситуации.

По данным издания, речь идёт об одностраничном документе из 14 пунктов. Его содержание сейчас обсуждают спецпосланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также несколько представителей Ирана — непосредственно и через посредников.

Утверждается, что соглашение предусматривает введение Ираном моратория на обогащение урана, тогда как США согласятся снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств. При этом обе стороны снимут ограничения на судоходство в Ормузском проливе.

Многие условия будут зависеть от достижения окончательного соглашения, что оставляет возможность для возобновления конфликта, но источники отмечают, что стороны никогда ещё не были так близки к договорённости с начала конфликта.

Они действительно близки к подписанию одностраничного меморандума, подтвердил пакистанский посредник на переговорах. Мы завершим это очень скоро. Мы близки к этому, — сказал он.

В настоящее время США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым пунктам в ближайшие два дня, по данным Axios. На данный момент меморандум предусматривает объявление о завершении войны в регионе и начало 30-дневных переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и снятии санкций США. По словам двух источников, эти переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве.

В течение этого 30-дневного периода будут постепенно сняты иранские ограничения на судоходство и морская блокада со стороны США, сказал один из американских чиновников.

Ведутся активные переговоры о сроке моратория на обогащение урана: три источника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один считает возможным компромиссным вариантом 15 лет. После окончания этого срока Иран сможет обогащать уран до уровня лишь 3,67%.

Ранее Иран предлагал 5-летний мораторий, США настаивали на 20 годах.

Два источника также сообщили, что Тегеран согласится вывезти из страны свой высокообогащённый уран, от чего он до сих пор отказывался. США, в свою очередь, обязуются постепенно снимать санкции против Ирана и разблокировать его замороженные средства.

