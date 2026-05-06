Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

Задачей украинской армии является максимальное сохранение жизни пехоты с помощью современных технологий. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю Сырский поздравил украинских военных, отметив их ключевую роль в сдерживании российской агрессии.

«Сегодня мы чествуем пехотинцев — воинов стрелковых, механизированных, мотопехотных, штурмовых, горно-штурмовых подразделений, которые держат щит всей Европы, останавливая наступление российской орды», — отметил он.

Он считает своей задачей — максимально сохранить пехоту.

«Это означает — следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы», — заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что развитие и масштабирование инноваций в Вооруженных силах Украины является его личным приоритетом.

Он поблагодарил военных за мужество, стойкость и верность присяге, а также почтил память погибших защитников.

«Помним всех наших собратьев и посестер — украинских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное — свои жизни!», — подчеркнул Сырский.

День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая.

Этот профессиональный праздник военных был введен указом президента в 2019 году, чтобы почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Дата выбрана не случайно. Именно 6 мая 1648 года состоялась битва под Желтыми Водами — первая победа казаков в освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого.

Также в этот день чествуют Юрия Змееборца, которого считают покровителем воинов.

Пехоту часто называют сердцем армии.

Именно эти подразделения первыми принимают удар врага и оставляют позиции последними. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках — на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте.

Они участвовали в освобождении Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, а также в боях на Харьковщине и при освобождении Херсона.

