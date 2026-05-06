Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

Задачей украинской армии является максимальное сохранение жизни пехоты с помощью современных технологий. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.
Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю Сырский поздравил украинских военных, отметив их ключевую роль в сдерживании российской агрессии.
«Сегодня мы чествуем пехотинцев — воинов стрелковых, механизированных, мотопехотных, штурмовых, горно-штурмовых подразделений, которые держат щит всей Европы, останавливая наступление российской орды», — отметил он.
Он считает своей задачей — максимально сохранить пехоту.
«Это означает — следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы», — заявил Сырский.
Главнокомандующий подчеркнул, что развитие и масштабирование инноваций в Вооруженных силах Украины является его личным приоритетом.
Он поблагодарил военных за мужество, стойкость и верность присяге, а также почтил память погибших защитников.
«Помним всех наших собратьев и посестер — украинских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное — свои жизни!», — подчеркнул Сырский.
День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая.
Этот профессиональный праздник военных был введен указом президента в 2019 году, чтобы почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ.
Дата выбрана не случайно. Именно 6 мая 1648 года состоялась битва под Желтыми Водами — первая победа казаков в освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого.
Также в этот день чествуют Юрия Змееборца, которого считают покровителем воинов.
Пехоту часто называют сердцем армии.
Именно эти подразделения первыми принимают удар врага и оставляют позиции последними. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках — на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте.
Они участвовали в освобождении Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, а также в боях на Харьковщине и при освобождении Херсона.
