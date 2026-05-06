Российское министерство обороны активно использует образовательные учреждения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для вербовки студентов в подразделения беспилотных систем. Об этом говорится в публикации Радио Свобода.

По данным расследования, речь идет как минимум о восьми университетах и пяти колледжах, работающих под контролем оккупационных администраций.

Среди них — так называемые «клоны» украинских вузов, созданные после 2014 и 2022 годов, включая структуры, называющие себя университетами Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, а также Мариупольский технологический университет.

Отмечается, что процесс вербовки выходит за рамки обычной агитации. К нему напрямую привлекаются администрации учебных заведений.

Студентам предлагают оформлять документы в деканатах или в специальных кабинетах военного учета.

В отдельных случаях, например в «Донбасском государственном техническом университете», набор проводится через формирование студенческих подразделений внутри самого вуза.

Вербовщики используют различные аргументы для привлечения молодежи. Среди них — заявления о якобы безопасных условиях службы операторов беспилотников, обещания краткосрочного контракта с возможностью увольнения через год, а также финансовые выплаты и акцент на «престижности» службы в таких подразделениях.

