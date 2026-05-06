В Одессе совершено нападение на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных

В Одессе 5 мая неизвестные напали на служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил областной ТЦК и СП в Фейсбуке.

Отмечается, что инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.

Сначала два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта. После этого группа неизвестных лиц повредила окна служебного авто и распылила в его салоне газ раздражающего действия.

Совершенное создало реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения, а также лиц, находившихся вместе с ними в авто.

Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинской обязанности группе военнообязанных, трое из которых, воспользовавшись ситуацией, сбежали с места происшествия. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, — заявили в ТЦК.

Отмечается, что руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки обратится в правоохранительные органы для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и выполнению противоправных действий.

