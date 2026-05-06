США одобрили продажу Украине «умных» авиабомб

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) с увеличенным радиусом действия и сопутствующего оборудования на 373,6 млн долларов. Об этом сообщает Reuters.

Комплекты JDAM устанавливаются на неуправляемые авиабомбы и превращают их в управляемые, обеспечивая возможность точного поражения целей. Производителем является Boeing, которая также определена главным исполнителем заказа.

В Госдепе США заявили, что Киев обратился с просьбой о 1 200 комплектах хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплектах хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.

«Продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны», — добавили в сообщении.

Joint Direct Attack Munition — комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, который превращает их в управляемые боеприпасы. Версия Extended Range предусматривает дальность полета более 70 километров.

