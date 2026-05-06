Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кремль формирует «кольцо ПВО» вокруг Москвы

Кремль формирует «кольцо ПВО» вокруг Москвы

Александр Панько
06.05.26 11:48
168
Кремль формирует «кольцо ПВО» вокруг Москвы

Кремль решил превратить Москву в крепость на фоне роста угроз со стороны Украины. Об этом пишет Bild.

С этой целью вокруг российской столицы формируется эшелонированная система противовоздушной обороны.

Согласно данным спутниковых снимков, в 2025 году вблизи города было дополнительно установлено 43 башни с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

Речь идет о воссоздании советского «малого кольца» ПВО радиусом 50 км, которым не воспользовались во времена Холодной войны. Позиции размещаются вдоль Центральной кольцевой автодороги и дублирующей её «малой бетонки».

ЗРПК перебрасывают, в частности, из других регионов, что свидетельствует о концентрации власти именно на защите Москвы, отмечает издание.

Кроме того, Кремль изменил законодательство, разрешив частным охранным компаниям использовать боевое стрелковое оружие. Это объясняют необходимостью защиты критической инфраструктуры, в частности энергетических объектов, от атак беспилотников.

Напомним, Путин усилил свою охрану из-за страха покушения.

Тэги: Москва, Кремль, ПВО

Комментарии

Статьи

04.05.26 17:50

Русины или «русские»?

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.05.26 14:29

Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив

06.05.26 13:46

РФ заманивает на фронт студентов с оккупированной части Донбасса, — СМИ

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 13:22

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины – известны последствия

06.05.26 13:18

В Одессе совершено нападение на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных

06.05.26 13:14

На Закарпатье вспыхнул гигантский лесной пожар

06.05.26 12:48

Мировые запасы нефти рекордно падают. Цены могут взлететь еще больше

06.05.26 12:17

США одобрили продажу Украине «умных» авиабомб

06.05.26 11:19

Рубио заявил о завершении операции против Ирана

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 10:26

Россия нарушила режим «тишины», атаковав сразу несколько украинских городов

06.05.26 09:36

В ОП сделали важное заявление насчет перемирия

06.05.26 09:27

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 6 мая

05.05.26 16:37

Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

05.05.26 15:26

Противостояние Трампа с Европой несет дополнительные риски для Украины, — Time

05.05.26 11:48

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

05.05.26 10:16

Украина объявляет режим тишины с 6 мая, — Зеленский

05.05.26 09:17

РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева

04.05.26 15:33

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, — Зеленский

30.04.26 16:59

Путин сделал странное заявление о России

01.05.26 09:13

На Львовщине автокран врезался в поезд. Погиб машинист

01.05.26 16:59

На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

29.04.26 16:14

Нейропсихолог поведала, как кофе влияет на наш мозг

01.05.26 16:28

У Бритни Спирс возникли новые проблемы с законом

02.05.26 14:51

Стубб обещает давить на Трампа ради помощи Украине

02.05.26 14:30

В начале рабочей недели существенно потеплеет, но есть нюансы

01.05.26 15:36

Российские толстосумы продолжают жировать во время войны

01.05.26 16:14

Трамп задумался о бронежилете

29.04.26 15:08

В Германии рассказали о выгоде сотрудничества с Украиной

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди