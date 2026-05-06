Кремль формирует «кольцо ПВО» вокруг Москвы

Кремль решил превратить Москву в крепость на фоне роста угроз со стороны Украины. Об этом пишет Bild.

С этой целью вокруг российской столицы формируется эшелонированная система противовоздушной обороны.

Согласно данным спутниковых снимков, в 2025 году вблизи города было дополнительно установлено 43 башни с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

Речь идет о воссоздании советского «малого кольца» ПВО радиусом 50 км, которым не воспользовались во времена Холодной войны. Позиции размещаются вдоль Центральной кольцевой автодороги и дублирующей её «малой бетонки».

ЗРПК перебрасывают, в частности, из других регионов, что свидетельствует о концентрации власти именно на защите Москвы, отмечает издание.

Кроме того, Кремль изменил законодательство, разрешив частным охранным компаниям использовать боевое стрелковое оружие. Это объясняют необходимостью защиты критической инфраструктуры, в частности энергетических объектов, от атак беспилотников.

Напомним, Путин усилил свою охрану из-за страха покушения.