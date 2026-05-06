Рубио заявил о завершении операции против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские войска завершили активную наступательную фазу конфликта с Ираном и переходят к новой миссии, направленной на разблокировку Ормузского пролива. Об этом в среду, 6 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Рубио во время брифинга в Белом доме заявил, что операция «Эпическая ярость» достигла поставленных задач и больше не будет продолжаться. Теперь США сосредоточатся на реализации проекта «Свобода».

Военная операция «Эпическая ярость» длилась 66 дней и началась американско-израильскими бомбардировками территории Ирана. Ее завершение позволит администрации Дональда Трампа избежать нарушения Закона о военных полномочиях, который ограничивает проведение боевых действий без одобрения Конгресса сроком в 60 дней. После окончания этой операции США объявили о начале новой миссии — проекта «Свобода», целью которого является обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе.

В настоящее время из-за блокады пролива в Персидском заливе задержано более 1 550 торговых судов с около 22 тысячами моряков на борту.

«Соединенным Штатам приходится что-то делать с тем фактом, что мы единственная нация на земле, которая способна открыть коридор в Ормузском проливе, чтобы вывезти продукцию и спасти людей, которые там оказались в ловушке», — подчеркнул Рубио.

Как отметил госсекретарь, Трамп отдает предпочтение дипломатии и пытается заключить меморандум о взаимопонимании с Тегераном. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан категорически отверг требования США о возобновлении переговоров, обвиняя Вашингтон в чрезмерном давлении и односторонней политике.

Рубио охарактеризовал Иран как агрессора, а Соединенные Штаты назвал лидером международных усилий по противодействию его политике. Поскольку переговоры с Тегераном зашли в тупик, американские военные запланировали собственными силами обеспечить открытие транзитного коридора через пролив.

«Цель здесь довольно проста: создать транзитную зону, защищенную своеобразным „куполом“, который будут обеспечивать США с привлечением как военно-морских, так и военно-воздушных сил, а затем позволить судам, которые этого желают, проходить по ней и добираться до рынков, чтобы восстановить уверенность в безопасном судоходстве», — подвел итог госсекретарь.

