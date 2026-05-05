Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

На юго-западном направлении границы, вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонный потенциал из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента, говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

«В регионе активно строится многоуровневая система фортификаций. Параллельно создаются инженерные заграждения и развивается сеть рокадных дорог, что позволяет повысить мобильность подразделений и обеспечить быструю переброску сил в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Особое внимание, как отмечается, уделяется проверке боевой готовности. В частности, командование инспектирует подразделения, оценивает их обеспечение, укомплектованность и состояние укреплений. Также анализируется способность выполнять задачи в условиях возможного обострения.

Кроме того, в регионе проверяется готовность больниц и системы эвакуации к потенциальному росту нагрузки, чтобы в случае необходимости обеспечить быстрое реагирование.

«Основная цель этих мероприятий — повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и гарантировать, что Силы обороны будут готовы к любому развитию событий. Украинское командование подчеркивает: ситуация находится под контролем, но подготовка ведется на опережение», — отметили аналитики.

Напомним, Россия планирует создать «буферную зону» еще и в Винницкой области.