Противостояние Трампа с Европой несет дополнительные риски для Украины, — Time

Агата Кловская
05.05.26 15:26
Заявление администрации американского президента Дональда Трампа о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии может быть лишь началом гораздо более масштабного вывода войск из Европы и сокращения поставок оружия, пишет Time.

Президент Трамп уже заявил, что вывод американских войск из Европы будет продолжаться. Это будет означать «резкое сокращение участия США в обеспечении безопасности в Европе». Издание напомнило, что Трамп годами угрожал сократить численность американских войск в Германии. В свой первый срок он заявил, что уменьшит их на 9500 человек. Но не успел это осуществить до вступления в должность президента Джо Байдена.

При этом сокращение численности войск коснется не только Германии. В других странах Европы также действуют десятки тысяч военнослужащих. Многие из них были дислоцированы в Европу после полномасштабного вторжения России в Украину. Именно эти войска могут следующими покинуть регион.

В частности, Трамп пригрозил, что «вероятно» выведет войска и из Испании, и из Италии, поскольку его отношения с лидерами этих стран продолжают ухудшаться. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес вступил в конфликт с Трампом после того, как назвал удары США и Израиля по Ирану «незаконными» и отказал США в доступе к объединенным военным базам Испании для продолжения наступления. Италия же отказала американским военным самолетам в использовании сицилийской авиабазы, сославшись на то, что американские военные не запросили предварительного разрешения.

Одновременно с сокращением численности войск Пентагон предупредил союзников по НАТО в Европе о возможных задержках в поставках оружия, поскольку «США работают над пополнением собственных запасов вооружений, использованных во время войны с Ираном».

По данным журналистов, Великобритания, Польша и Литва входят в число стран, ожидающих задержек. Также задержки с поставками усиливают опасения по поводу нехватки ракет для американских систем ППО в Украине.

«Украина уже столкнулась с нехваткой американских зенитных ракетных комплексов Patriot, стоимость которых достигает 4 миллиона долларов за еденицу. Эти боеприпасы используются для перехвата баллистических ракет и беспилотников», — напомнило издание, добавив, что новые задержки с поставками оружия также затронут боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS и NASAMS.

Авторы также напомнили слова комиссара Европейского союза по вопросам обороны и космоса Андриуса Кубилиуса о том, что перспективы для Украины «критические», и отметил, что ЕС необходимо «в срочном и очень быстром порядке наладить производство ракет».

Напомним, Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО за позицию по Ирану.

