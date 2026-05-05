Генерал-полковник совершил самоубийство в Москве

В Москве нашли мертвым известного советского военачальника, генерал-полковника Станислава Петрова. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в силовых ведомствах и родственников погибшего в понедельник, 4 мая.

Указано, что 87-летнего пенсионера нашли сегодня утром около 7 часов в его квартире в здании, которое называется Дом на набережной на улице Серафимовича. Предварительно причиной смерти стало самоубийство. Рядом с телом нашли пистолет.

Станислав Петров был последним командующим войсками химзащиты СССР и до 2001 года возглавлял новосозданные войска РХБЗ России. В последнее время он работал научным сотрудником в военном институте, а также был главным редактором журнала Вестник войск РХБ защиты.

А согласно официальной биографии Петрова, он занимал должность главного научного сотрудника ФГБУ 27 Научный центр, который находится под санкциями со стороны ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Украины и Канады в связи с участием в «разработке и применении химических веществ» войсками РФ.

Напомним, в РФ с начала войны погиб 20-й топ-менеджер при загадочных обстоятельствах.