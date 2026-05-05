Зеленский рассказал, о чем договорился с Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия договорились подготовить совместное правительственное заседание, которое может состояться в Киеве или Братиславе, сообщает Укринформ.

«Мы встретились с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии. Мы договорились с ним, что до конца июня у нас будет подготовка правительственных заседаний двух стран», — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас дипломаты определяют место проведения встречи — в Братиславе или Киеве. В ней примут участие все министры.

Это важно. Там уже конкретные вещи, сотрудничество. Это также, я считаю, хороший сигнал, — заявил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время Европейского политического саммита в Ереване.