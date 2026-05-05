Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на съезде назвал молодежь ключевой силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и агитировал молодежь за войну в Украине на стороне РФ. Об этом сообщает государственное агентство KCNA и Reuters.

Как стало известно, в Пхеньяне состоялся одиннадцатый съезд Социалистической патриотической лиги молодежи, который проводят в Северной Корее раз в пять лет для юношей и девушек от 14 до 30 лет.

Мероприятие завершилось на этой неделе массовыми митингами, факельными шествиями и торжественным концертом.

Ким Чен Ын во время выступления призвал к «усилению организованности и идеологической дисциплины» среди молодежи и отметил, что молодежная лига является важной силой для выполнения решений правящей партии.

Как пишет Reuters, рабочая партия прямо связала лояльность молодежи с участием Пхеньяна в войне в Украине, заявив в своем письме участникам конгресса, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, «стали бомбами и пламенем» для защиты чести страны.

По данным южнокорейских, украинских и западных чиновников, КНДР отправила около 14 тысяч военных для поддержки российских сил в Курской области. Они также утверждают, что более 6 тысяч из них могли погибнуть.

В прошлом месяце Пхеньян открыл мемориал в честь погибших солдат. На фоне усиления идеологического контроля власти КНДР также жестко ограничивают влияние иностранной культуры, в частности южнокорейской музыки, фильмов и сленга.

Напомним, первые сообщения об отправке военных КНДР в Россию появились еще в октябре 2024 года.

По данным разведки Южной Кореи, тогда была зафиксирована переправка около 1500 северокорейских солдат, которых впоследствии привлекли к боевым действиям в Курской области.

Также Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине не сдаваться, а взрывать себя гранатами.