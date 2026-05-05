Новости > В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

Александр Панько
05.05.26 11:48
В понедельник, 4 мая, в районе Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Она случилась в то время как президент США Дональд Трамп выступал на саммите малого бизнеса. Об этом сообщает Reuters, Секретная служба США в Х и трансляция Белого дома.

Изначально информация о стрельбе недалеко с Белым домом появилась в СМИ, но после почти сразу ее подтвердили в Секретной службе США.

«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов; его состояние в настоящее время неизвестно», — говорится в заявлении.

После этого Белый дом, как пишет Reuters, был ненадолго закрыт.

В департаменте полиции округа Колумбия заявили, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции для проведения расследования.

«Место происшествия оцеплено. Избегайте этого района, так как дороги будут перекрыты на несколько часов», — сказали в полиции.

Отметим, что в момент стрельбы на YouTube-канале Белого дома велась трансляция, как Дональд Трамп выступает с речью на саммите малого бизнеса. И судя по всему, он выступал как раз таки в здании Белого дома.

Reuters пишет, что в последние дни правоохранительные органы в столице США находятся в состоянии повышенной готовности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Напомним, недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Тэги: стрельба, Белый дом, Вашингтон

