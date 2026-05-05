Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что объявленный президентом Владимиром Зеленским режим тишины с 5 на 6 мая — это предложение закончить войну. И эта дата покажет, чего на самом деле хочет Россия. Об этом министр написал в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что мир не может ждать «парадов» или «праздников». Если Москва готова прекратить боевые действия, то она может это сделать уже в ночь с 5 на 6 мая.

«Украина готова: в полночь с 5 по 6 мая. Это серьезное предложение о прекращении войны и переходе к дипломатии», — написал глава МИД.

Он добавил, что просит всех партнеров Украины, все миролюбивые государства и все штаб-квартиры международных организаций поддерживать этот призыв к остановке боевых действий.

Резюмируя Сибига добавил, что в этот период станет ясно, что на самом деле нужно России.

«6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов», — подытожил министр.

Напомним, Украина объявляет режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.