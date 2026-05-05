Трамп пригрозил «стереть Иран с лица земли» и назвал условие

Президент США Дональд Трамп заявил о планах обеспечить сопровождение американских судов через Ормузский пролив на фоне обострения напряженности с Ираном и угроз со стороны Тегерана. Об этом сообщает Fox News.

Прекращение огня и хрупкие договоренности с Ираном оказались под давлением после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении провести американские военные и торговые суда через Ормузский пролив.

Этот маршрут остается одним из ключевых в мировой энергетической логистике, однако ситуация в регионе вновь резко обострилась.

По данным Центрального командования США, продолжаются действия в рамках операции, связанной с обеспечением безопасности судоходства и ограничением возможностей иранских сил в прибрежной зоне.

Британский Морской торговый центр сообщил об атаке группы малых судов на коммерческое судно всего в нескольких милях от побережья Ирана.

Это усилило опасения по поводу дальнейшей эскалации в районе пролива.

В ответ иранские военные заявили, что готовы реагировать на любые действия американских сил, которые войдут в акваторию стратегического маршрута.

В США заявили, что уже предпринимаются меры по сопровождению судов и перенаправлению коммерческого трафика.

По данным Центрального командования, речь идет о десятках судов, задействованных в логистических операциях.

Американская сторона также подчеркнула, что военное присутствие в регионе усиливается, а возможности сил значительно расширены за счет техники и авиации, размещенной на базах в разных частях мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может столкнуться с жесткими последствиями в случае атак на американские суда, одновременно отмечая, что переговорный процесс с Тегераном остается возможным.

Также Дональд Трамп заявил, что Иран будет «сметен с лица земли», если он нападет на американские корабли.

Он также подчеркнул, что военный потенциал США в регионе позволяет быстро реагировать на любые угрозы, а размещенные силы и вооружение находятся в постоянной готовности.

