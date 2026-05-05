Украина объявляет режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На сегодня не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем „празднование“ любой годовщины. В связи с этим объявляем режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», — отметил он.

По словам президента, за время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины.

«Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», — заявил Зеленский.

Напомним, РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева.