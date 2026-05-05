Генштаб обновил список потерь российской армии. Сводка за 5 мая

Армия РФ за прошедшие сутки потеряла еще 970 военнослужащих и значительное количество техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
В целом с начала полномасштабного вторжения потери россиян достигли около 1 336 120 человек.
За сутки украинские военные уничтожили:
— 3 танка,
— 3 боевые бронетранспортеры, 80 артиллерийских систем,
— 3 реактивные системы залпового огня,
— 4 средства противовоздушной обороны.
— 1968 БПЛА оперативно-тактического уровня.
— Силы обороны поразили 206 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
— 2 единицы специальной техники,
— 3 наземных робототехнических комплекса.
Общие потери авиации и флота — без изменений, данные уточняются.
