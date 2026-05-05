Генштаб обновил список потерь российской армии. Сводка за 5 мая

Армия РФ за прошедшие сутки потеряла еще 970 военнослужащих и значительное количество техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери россиян достигли около 1 336 120 человек.

За сутки украинские военные уничтожили:

— 3 танка,

— 3 боевые бронетранспортеры, 80 артиллерийских систем,

— 3 реактивные системы залпового огня,

— 4 средства противовоздушной обороны.

— 1968 БПЛА оперативно-тактического уровня.

— Силы обороны поразили 206 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

— 2 единицы специальной техники,

— 3 наземных робототехнических комплекса.

Общие потери авиации и флота — без изменений, данные уточняются.

