Энергетики дали прогноз по отключениям во вторник

В Украине не планируют ограничивать электроснабжение во вторник, 5 мая. Об этом сообщила прессслужба «Укрэнерго».

В компании призвали потребителей перенести энергоемкие процессы на дневное время — с 10:00 до 17:00.

В то время как в вечерние часы — с 18:00 до 22:00 — рекомендовано ограничить использование мощных электроприборов.

Напомним, утром в понедельник в четырех областях Украины было зафиксировано отключение электроэнергии в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.