РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева

Режим российского диктатора Владимира Путина захотел перемирия с Украиной на время празднования «дня победы». Об этом сообщает министерство обороны РФ в Telegram.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ В.В.Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие», — сказано в сообщении ведомства.

В минобороны РФ рассчитывают, что Украина «последует этому примеру».

В министерстве также упомянули слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны также могут пролететь на параде в Москве в честь «дня победы».

Россиянам пообещали «предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности» на параде.

«В случае попыток „киевского режима“ реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-годовщины победы в „великой отечественной войне“, вооруженные силы РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — отмечается в сообщении минобороны страны-агрессора.

Там цинично заявили, что до сих пор якобы воздерживались от таких действий по гуманитарным соображениям.

Также российские власти предложили жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть город».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с украинской стороной никто не связывался и не предлагал прекращение огня на 9 мая. Об этом он сказал журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Интерфакс-Украина.

«Американцы поговорили с русскими по поводу того, что там может быть на 9 мая: cease-fire, или не cease-fire — с нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал», — отметил президент.

Он добавил, что «это война России против Украины», поэтому важно, чтобы украинская сторона знала, о чем договариваются США и РФ. Глава государства добавил, что также давать прекращение огня на один день, а перед этим убивать украинцев — «мягко говоря, просто нечестно».

«Сегодня Мерефа, вчера Днепр, погибшие, раненые, взрослые, дети... Извините, после такого сказать, например, остановить ракетные и дроновые удары по украинским городам, общинам, за один день до парада — несерьезно», — подчеркнул Зеленский.

«То есть дать им праздник, а утром после 9-го они (россияне) снова будут убивать нас. Поэтому мы будем смотреть, как все пройдет», — отметил он.

Напомним, Зеленский высказался по поводу перспектив мирных переговоров.