Польша желает разместить у себя больше американских солдат

Представитель министерства национальной обороны Польши сделал резонансное заявление. Сказал, что его страна готова усилить присутствие военных США на своей территории.

Сообщается: «Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО. Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войск».

Добавляется: «Польша готова предоставить американским военным свои базы и полигоны, склады для техники и вооружения, логистическую инфраструктуру, а также взять на себя часть расходов, связанных с размещением контингента, включая содержание объектов, энергоснабжение и обеспечение повседневной деятельности подразделений».

Поясняется, что такой подобный шаг отвечает интересам региональной безопасности и позволит усилить стратегическое сотрудничество между Польшей и США.

Впрочем, уточняется, что переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии.

Сейчас на территории Польши располагаются около десяти тысяч военнослужащих армии США, а пребывание одного американского солдата обходится бюджету страны примерно в пятнадцать тысяч долларов в год.

