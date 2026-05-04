Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые объяснили, как дроны с радаром помогут найти воду на Марсе

Ученые объяснили, как дроны с радаром помогут найти воду на Марсе

Агата Кловская
04.05.26 16:48
171
Ученые объяснили, как дроны с радаром помогут найти воду на Марсе

Ученые из Университета Аризоны показали, что дроны с георадаром способны точно картографировать подземный лед — и предложили использовать эту технологию для поиска воды на Марсе. Такой подход позволит миссиям бурить именно там, где лед ближе всего к поверхности. Об этом сообщает Space.com.

Десятилетиями миссии на Марс полагались на орбитальные радары для обнаружения подземного льда. Они подтвердили наличие огромных запасов воды под слоями камня и пыли — особенно на средних широтах планеты.

Но орбитальные системы не способны определить точную глубину залегания льда и толщину перекрывающего слоя.

Именно это критически важно: если лед залегает под метром рыхлого грунта — его можно достать, если под десятками метров твердой породы — нет.

Исследователи испытали дроны с георадаром над ледниками Аляски и Вайоминга, которые по структуре напоминают ледяные залежи на Марсе.

Дроны летели на малой высоте и картографировали толщину льда, обнаруживали слои обломочного материала толщиной несколько метров и раскрывали внутреннюю структуру ледников. Результаты подтверждены полевыми измерениями и бурением.

Схема предусматривает три уровня: орбитальные аппараты определяют широкие регионы со льдом, дроны уточняют карты с высоким разрешением, а наземные миссии проводят бурение и анализ.

Это снижает риски и повышает эффективность — вместо слепого бурения миссии смогут целиться в самые перспективные участки.

Идея опирается на опыт вертолета Ingenuity NASA, который доказал возможность полетов в разреженной атмосфере Марса.

Ледяная вода на Марсе — это одновременно научный архив древнего климата планеты и потенциальный ресурс для будущих астронавтов: питьевая вода, производство кислорода, сельское хозяйство. Точное определение мест залегания льда также повысит шансы найти следы прошлой жизни.

Зонд NASA «Галилео» во время своей миссии погрузился в атмосферу Юпитера, выдержав экстремальные температуры, и передал уникальные данные об условиях внутри газового гиганта.

1 апреля 2026 года NASA запустило историческую миссию Artemis II — первый за полвека пилотируемый полет к Луне. Четверо астронавтов отправились в путешествие, которое стало ключевым этапом подготовки к созданию постоянной базы на спутнике Земли и будущих экспедиций на Марс.

Во время полета экипаж сделал уникальные снимки «заката Земли» и солнечного затмения, наблюдая за поверхностью Луны в течение семи часов. Это первые кадры такого качества, снятые человеком из этой точки космоса.

Параллельно с космическими исследованиями технологии NASA применяют и на Земле. Украинский агросектор благодаря сотрудничеству компании «Кернел» с проектом NASA Harvest получил доступ к спутниковым данным для высокоточного мониторинга полей. Это помогает адаптировать сельское хозяйство Украины к современным мировым стандартам.

Напомним, американцы объяснили, куда девается вода с Марса.

Тэги: ученые, вода, Марс

Комментарии

Статьи

04.05.26 17:50

Русины или «русские»?

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.05.26 16:41

Польша желает разместить у себя больше американских солдат

04.05.26 16:08

На шоу в Колумбии машина влетела в толпу зрителей – есть жертвы

04.05.26 15:45

Десятки тысяч дальнобойщиков в США остались без работы

04.05.26 15:35

Стоматолог поведала о страшном вреде газировки

04.05.26 15:33

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, — Зеленский

04.05.26 15:09

Зеленский высказался по поводу перспектив мирных переговоров

04.05.26 14:59

В ВОЗ рассказали, как уберечь себя от клещей

04.05.26 14:38

Франция и Германия предлагают Киеву «символическое» место в ЕС, — FT

04.05.26 14:21

Стало известно, когда в Украину придет почти летнее тепло

04.05.26 15:33

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, — Зеленский

04.05.26 15:09

Зеленский высказался по поводу перспектив мирных переговоров

04.05.26 13:26

Путин усилил свою охрану из-за страха покушения, — СМИ

04.05.26 09:13

Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Ереване

01.05.26 09:52

РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, — СМИ

01.05.26 09:13

На Львовщине автокран врезался в поезд. Погиб машинист

30.04.26 15:41

На Ровенщине мужчина из автомата расстрелял сотрудников ТЦК и полицейского

30.04.26 10:56

В Минобороны назвали условия автопродления отсрочки в «Резерв+»

30.04.26 10:32

Михаила Мудрика отстранили от футбола на 4 года

30.04.26 10:14

Тариф на свет для украинцев останется без изменений до октября, — Свириденко

28.04.26 10:08

Трамп показал британскому королю своих пчел

29.04.26 09:32

Карл III обратился к американцам по поводу Украины

28.04.26 13:03

Украина возводит линию обороны от Киевского водохранилища до Сум

30.04.26 16:59

Путин сделал странное заявление о России

29.04.26 14:04

Трамп жестко наехал на Мерца из-за Ирана

01.05.26 16:59

На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

28.04.26 13:22

Трамп «унижен» на переговорах с Ираном, — Мерц

29.04.26 13:24

Путин соизволил отреагировать на точный удар ВСУ по Туапсе

28.04.26 11:42

В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета – его задержали

28.04.26 12:05

В Киеве «накрыли» канал детской порнографии

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди