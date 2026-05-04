Впервые за много лет на параде 9 мая в Москве не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше. При этом на нем могут пролететь украинские дроны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По его словам, это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше — расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. Зеленский отметил, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.

«Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — отметил президент.

По его словам, это демонстрирует, что россияне уже не настолько сильны, как раньше, поэтому на них надо продолжать давить санкциями.

Отметим, что сегодня ночью беспилотники нанесли удар по Москве — это произошло за пять дней до очередного парада. Обломки дрона упали в столице страны-агрессора прямо посреди улицы, местные власти заявили о повреждении здания элитного ЖК на улице Мосфильмовской.

Напомним, Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Ереване.