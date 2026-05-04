Новости > Франция и Германия предлагают Киеву «символическое» место в ЕС, — FT

Франция и Германия предлагают Киеву «символическое» место в ЕС, — FT

Александр Панько
04.05.26 14:38
ЕС до сих пор не имеет четкого ответа на вопрос, как интегрировать Украину в блок. Полноценное вступление займет 10-15 лет, а предложенные нестандартные решения вызывают споры. Франция и Германия продвигают идею «ассоциированного членства» — без права голоса, но с местами в институциях ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Но стандартная процедура вступления полностью не соответствует срочности задачи — по оценкам Еврокомиссии, полное выполнение требований членства займет 10-15 лет.

Дополнительную сложность создает опыт Венгрии: откат от демократии при Орбане сделал многие столицы ЕС более осторожными в отношении принятия новых членов.

Когда американские и украинские переговорщики включили вступление в ЕС в 2027 году в мирное предложение, это спровоцировало панику в Еврокомиссии. Чиновники на скорую руку склепали концепцию «обратного расширения»: Украина формально вступает раньше с ограниченными правами, которые расширяются по мере выполнения реформ.

Однако подготовка провалилась — многие столицы узнали об идее из публикации в СМИ, а не от самой Комиссии. Критики назвали подход дискриминирующим других кандидатов.

Франция и Германия — отдельно друг от друга, что само по себе показательно — предложили «ассоциированное членство». Украина получала бы места в Совете министров и Европарламенте без права голоса, постепенно интегрировалась бы в общий рынок и другие программы ЕС, но без раннего доступа к сельскохозяйственным и региональным субсидиям.

Сторонники считают, что это дает Украине «реальную перспективу членства» и готовит общественное мнение в ЕС. Риск — Киев может воспринять это как постоянный «зал ожидания для европейцев второго сорта».

Франция и Германия также поддерживают включение Украины в статью о взаимной защите ЕС. Среди других вариантов — более глубокое оборонно-промышленное сотрудничество, долгосрочная финансовая поддержка армии и членство в новом Европейском совете безопасности вместе с Великобританией и другими союзниками.

Чиновники ЕС надеются, что открытие переговоров о вступлении этим летом, четкий дорожный план и кредитный пакет на 90 млрд евро удовлетворят Зеленского. Однако работы впереди еще немало.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз уже в 2027 году. Однако в Брюсселе и европейских столицах такие сроки считают слишком оптимистичными.

