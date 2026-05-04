Рютте рассказал, как европейцы помогают США в войне с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте комментирует войну США с Ираном. По его словам, европейские союзники американцев по Альянсу оказывают помощь в этом.

Он сказал: «Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу».

Добавляется: «Европейские страны поняли послание Дональда Трампа. Мы видим, что все эти страны сейчас участвуют в двусторонних соглашениях с США, обеспечивая выполнение их запросов на размещение на базах и всей необходимой логистической поддержке».

Отмечается при этом, что решение президента США о выводе пяти тысяч военных из Германии стало разочарованием позицией европейских союзников по Ирану.

