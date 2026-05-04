В ЕС сделали тревожное заявление по поводу американского оружия

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сделал тревожное заявление. По его словам, ЕС столкнется со структурной проблемой из-за зависимости от импорта вооружений из США на фоне истощения их запасов оружия.

Он сказал: «У нас есть структурная проблема. До сих пор мы, европейцы, закупали около 40% вооружений у США».

Добавляется: «Теперь, как мы понимаем из сообщений СМИ, американцы очень сильно истощили свои запасы».

По его словам, в течение следующих нескольких лет продукция американской промышленности будет направлена на пополнение этих запасов, а Европе нужно будет искать способы наращивать производство.

Указывается при этом, что, несмотря на постоянное финансирование, европейская оборонная промышленность не сможет быстро адаптироваться, так как финансовый поток увеличивается быстрее, чем оборонная промышленность может увеличить производство.

