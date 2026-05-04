Украинцам поведали, где сегодня сохраняются проблемы с электричеством

В понедельник, 4 мая, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. Их причиной стали очередные атаки России на объекты энергетической инфраструктуры.

Как информирует «Укрэнерго», по состоянию на сегодняшнее утро были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

Добавляется, что там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

При этом указывается, что потребление электроэнергии упало на 14,7% по сравнению с показателями предыдущего рабочего дня, в пятницу.

Говорится, что причина этому – повышение температуры воздуха на всей территории нашей страны, что уменьшило использование электрических обогревателей потребителями, а также ясная погода во всех регионах, которая обеспечивает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

В то же время, украинцев просят перенести активное энергопотребление на дневное время с 10-00 до 16-00. В вечерние часы сохраняется необходимость в бережном энергопотреблении, в связи с чем следует ограничить использование мощных электроприборов с 18-00 до 22-00.

